Loreto: balsa turística se hundió con 2 mil personas a bordo

Momentos de pánico se vivieron en la región Loreto luego de que una balsa flotante colapsara con más de 2 mil turistas a bordo durante un paseo turístico por Navidad. El incidente ocurrió en un fundo ubicado en la provincia de Requena, específicamente en el lago Avispa, y estuvo a punto de terminar en una tragedia.

De acuerdo con la información recogida, la estructura de madera comenzó a hundirse de manera repentina, lo que obligó a niños, jóvenes y adultos a lanzarse al agua para salvar sus vidas. Otros turistas lograron sujetarse de los bordes de la plataforma para evitar ser arrastrados por la corriente, en medio del caos generado por la falta de control y de medidas de seguridad en el lugar.

Tras el colapso, se reportaron personas con golpes y heridas leves, aunque no se registraron víctimas mortales. Los afectados quedaron completamente empapados y varios de ellos presentaron cuadros de shock, mientras se realizaban evaluaciones médicas para descartar complicaciones mayores en su estado de salud.

FALTA DE SEGURIDAD EN CENTRO TURÍSTICO DE LORETO

Testigos denunciaron que el establecimiento turístico no contaba con personal capacitado ni protocolos de emergencia, además de la ausencia de chalecos salvavidas y supervisión oficial. Esta situación habría agravado el riesgo durante el hundimiento de la balsa, generando una reacción desesperada entre los asistentes.

Ante lo ocurrido, los ciudadanos exigieron que las autoridades identifiquen a los responsables y sancionen a los negocios turísticos que operan sin garantizar condiciones mínimas de seguridad, advirtiendo que este tipo de negligencias podría derivar en una tragedia fatal en futuros eventos en la región Loreto.