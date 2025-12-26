Caen sujetos vinculados al “Comando Vermelho”: Fabricaban armas tipo UZI en Cusco

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió desarticular en Cusco una estructura criminal dedicada a la fabricación clandestina de armas automáticas, presuntamente vinculada a la organización criminal “Comando Vermelho”. La intervención culminó con la captura de tres personas, quienes actualmente cumplen nueve meses de prisión preventiva por su presunta participación en delitos vinculados al crimen organizado.

La operación se inició en un taller clandestino ubicado en el distrito de Wanchaq, donde fue detenido un sujeto conocido como “Hernán”, señalado como el responsable de fabricar armas hechizas de alto poder. Según informó el coronel PNP Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco, en el lugar se hallaron cuatro armas tipo UZI en proceso de ensamblaje, una de ellas completamente operativa, además de cacerinas, resortes y diversos accesorios utilizados para su fabricación.

Con la información obtenida, los agentes se desplazaron hasta el distrito de San Jerónimo, específicamente a la APV Los Líderes, donde capturaron a Irvin Solís Álvarez (33) y Brayan Palza Huarca (28). Ambos sujetos habrían encargado la elaboración del armamento incautado y serían quienes financiaban la producción ilegal para cometer asaltos en distintas zonas del sur del país.

Durante las detenciones, la PNP incautó un revólver, droga y diversos objetos, además de una figura de la llamada “Santa Muerte”, a la que —según las investigaciones— los implicados rendían culto antes de cometer sus delitos. Las autoridades advirtieron que las armas halladas son más peligrosas que un revólver convencional, ya que pueden cargar hasta 30 municiones, lo que incrementa su poder letal.

PRESUNTA CONEXIÓN CON EL “COMANDO VERMELHO”

La Policía señaló que los detenidos presentan antecedentes y estarían vinculados al “Comando Vermelho”, organización criminal relacionada con robos y otros delitos en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, área asociada a la minería ilegal. Incluso, uno de los intervenidos habría llegado a Cusco para recuperarse de una herida de bala y aprovechó su estadía para coordinar la fabricación de nuevas armas.

(la república)