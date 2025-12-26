INPE reporta muerte de interno del penal Challapalca: cumplía condena por robo agravado

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que un interno del penal de Challapalca, ubicado en la región Tacna, falleció la mañana de ayer, en plena Navidad. El reo fue identificado como Gean Carlo Noriega Asalde.

Se conoció que el interno fue encontrado sin vida al interior del pabellón 2 del penal, inmediatamente agentes penitenciarios procedieron a aislar la zona, dando a conocer el hecho a las autoridades correspondientes.

INTENTADO FUGAR

Noriega Asalde cumplía una condena de nueve años de prisión por robo agravado. Desde el 2022 estaba en penal tacneño, puesto que, en junio de ese mismo año, había intentado fugar del reclusorio de la región Cajamarca.

Por ello, lo reubicaron en el penal de Challapalca para cumpla su sentencia con mayor seguridad. Las autoridades informaron que colaboran con las investigaciones, a fin que los peritos determinen las causas del deceso.