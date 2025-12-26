Amazonas: denuncian que presuntos mineros ilegales incendiaron puesto de control socioambiental

En alerta máxima. Pobladores y dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), denunciaron que la violencia sigue afectando a los grupos étnicos ubicados cerca del Rio Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Esto, tras el incendio del puesto de control socioambiental de la comunidad San Rafael, en el bajo río Santiago, que cumplía un rol fundamental en la vigilancia del territorio, impidiendo el ingreso de insumos para la minería ilegal, como diésel, mercurio y armamento.

SECUESTROS Y AMENAZAS

“La violencia siguió afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, como lo demuestran los asesinatos, secuestros y amenazas”, señaló indignado Teófilo Kukush, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís.

El ataque ocurrió la tarde del último 23 de diciembre; para las autoridades indígenas, el ataque no fue un hecho aislado, sino parte de una permanente estrategia para debilitar los sistemas de control y abrir paso a las actividades criminales a lo largo del río Santiago.