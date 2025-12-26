Agricultores de Cusco y Apurímac alarmados: bajas temperaturas y escasez de lluvias afectan cultivos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las bajas temperaturas y la escasez de lluvias continúa afectando el avance de la campaña agrícola 2025-2026 en distintas localidades de las regiones de Cusco y Apurímac.

Los agricultores muy alarmados indicaron que los cultivos de maíz amiláceo, papa, camote y otros alimentos presentan marchitez de hojas, escaso crecimiento vegetativo y se presenta mayor presencia de plagas y enfermedades asociadas al estrés hídrico.

NUEVAS GRANIZADAS

Señalaron también la ocurrencia de heladas, granizadas y otros eventos que han provocado pérdidas parciales y, en algunos casos, totales de extensas plantaciones que representa considerables perdidas para los comuneros que piden ayuda al gobierno.

El Senamhi advirtió que, sobre todo en Apurímac, las condiciones adversas podrían continuar, aumentado los impactos negativos en la agricultura. No se descarta, además, el descenso de las temperaturas nocturnas y nuevas granizadas, informa Andina.