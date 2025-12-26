Turista extranjera desaparecida desde hace tres días fue hallada sin vida en Cusco

Una intensa búsqueda policial terminó de forma trágica en la región Cusco. La mañana del miércoles 24 de diciembre fue hallado el cuerpo sin vida de una ciudadana canadiense que había sido reportada como desaparecida desde hacía tres días, en una zona de difícil acceso vinculada a un importante circuito turístico.

El hallazgo se produjo en la provincia de Calca, en la ruta hacia el complejo arqueológico de Huchuy Qosqo, y estuvo a cargo de efectivos especializados de la Policía Nacional del Perú, quienes acudieron junto a representantes del Ministerio Público para aislar la zona e iniciar las diligencias preliminares.

DESAPARICIÓN Y OPERATIVO DE BÚSQUEDA

La víctima fue identificada como Jame Lea Anne Summers, ciudadana canadiense de 47 años, quien residía temporalmente en el distrito de Urubamba. Según la denuncia, fue vista por última vez el 21 de diciembre cerca de la comunidad de Yanahuara. Al no presentarse a una cita pactada en el aeropuerto de Cusco y quedar su teléfono móvil inubicable, su hija, Zoey Reece Longman (21), formalizó la alerta al día siguiente.

Tras la denuncia, la Policía activó los protocolos de búsqueda, con intervención del Área de Personas Desaparecidas y de la Policía de Alta Montaña, lo que permitió intensificar los rastreos en la zona de Huchuy Qosqo, donde finalmente se ubicó el cuerpo de la turista extranjera.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Fuentes policiales informaron que el caso se encuentra en investigación preliminar y que no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del fallecimiento. La División de Investigación Criminal del Cusco continúa con las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

¿CÓMO DENUNCIAR LA DESAPARICIÓN DE UNA PERSONA?

Cuando una persona se ausenta de su domicilio y se desconoce su paradero, la denuncia puede presentarse de inmediato, sin necesidad de esperar 24 horas. Cualquier ciudadano está facultado para hacerlo en una comisaría, en un departamento de investigación criminal o en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, que atiende las 24 horas.

Es clave brindar datos personales, características físicas, circunstancias de la desaparición y, de ser posible, una fotografía reciente. En caso de negativa para recibir la denuncia, se puede llamar gratuitamente a la Línea 1818 para reportar la queja ante la Central Única de Denuncias.