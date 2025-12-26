Gobierno declara estado de emergencia en Piura por 60 días: ¿En qué distritos y provincias rige la medida?

Con el propósito de reducir los índices criminales que azotan a Piura, el Gobierno presidido por José Jerí declaró el estado de emergencia en la región por 60 días, tiempo en el que se espera tener resultados en beneficio de la ciudadanía.

¿AFECTARÁ A TODA LA CIUDAD O SOLO SERÁ EN ZONAS?

De acuerdo al Decreto Supremo N.º 146-2025-PCM, la medida no regirá en toda la ciudad, sino en algunas zonas. La norma indica que la decisión afecta a los distritos de Catacaos, Piura, Castillo y Veintiséis de Octubre, así como en Sullana, Talara y Paita.

El estado de emergencia en la región tendrá como uno de los objetivos principales el control penitenciario, donde se realizarán operativos en los penales con el propósito de incautar celulares y chips de dudosa procedencia, que muchas veces son utilizados para la extorsión.

Cabe mencionar que, durante el periodo de 60 días, la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, tendrá el control interno de Piura; aunque no se conoce dónde se desplegarán los miembros de las instituciones, se espera que suceda en puntos claves.