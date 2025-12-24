Motociclista muere horas previas a la Navidad en Arequipa: fue arrollado por una cúster

A pocas horas de celebrarse la Navidad en el Perú, un hecho trágico enluteció a los vecinos del distrito Mariano Melgar, en Arequipa, después de que un motociclista perdiera la vida después de haber sido arrollado por una cúster.

¿CÓMO SUCEDIÓ LA COLISIÓN?

De acuerdo a la información preliminar compartida por la Policía Nacional del Perú (PNP), el conductor de la unidad de transporte público perdió el control de su vehículo después de haber vulnerado los límites de velocidad permitidos en la zona, colisionando con la moto.

Tras el impacto, el chofer del vehículo menor quedó atrapado entre los fierros de la cúster y la pared del colegio Pío XII, perdiendo la vida al instante. A la llegada de los efectivos, se identificó al occiso como Hulbert Santander Copa (54).

Cabe mencionar que, producto del accidente, otras personas resultaron heridas, por lo que fueron conducidas de inmediato al Hospital Honorio Delgado de Arequipa para recibir la atención necesaria de especialistas.