¡Tragedia previo a la Navidad! Familia muere en quintuple choque en Casma

A pocas horas de la llegada de la Navidad, un quíntuple choque en el kilómetro 344 de la Panamericana Norte, a la altura de la playa La Gramita, en Casma, ha dejado como saldo a todos los integrantes de una familia fallecidos.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE?

De acuerdo a la información compartida por testigos, uno de los vehículos que estuvo involucrado en el accidente se estacionó de emergencia al lado izquierdo de la autopista; sin embargo, una unidad pesada que transportaba cemento terminó impactándolo.

Producto de la colisión entre ambos camiones, el auto donde viajaba la familia quedó atrapado entre los fierros, causando el fallecimiento de todos los ocupantes, entre los cuales se encontraban dos adultos y tres menores de edad.

No solo se registraron víctimas mortales, sino que también otras cuatro personas que viajaban en la otra camioneta siniestrada también resultaron de gravedad, por lo que tuvieron que ser trasladadas de inmediato a un establecimiento de salud.