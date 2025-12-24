Más de 2 millones de peruanos viajarían por el país durante Navidad y Año Nuevo

Los feriados de Navidad y Año Nuevo generarían un importante movimiento turístico interno en el país. Proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estiman que más de 2 millones de peruanos se desplazarían por diversas regiones durante estas fechas, impulsando un impacto económico cercano a los US$ 294 millones. Este flujo de viajeros refleja el rol clave de los feriados largos en la reactivación del turismo nacional y de las economías regionales.

Del total de viajes previstos, el mayor volumen se concentraría en las celebraciones de Año Nuevo, con poco más del 60% de los desplazamientos, mientras que el resto correspondería a la festividad navideña. Este comportamiento responde, en parte, a la disposición de días no laborables decretados por el Ejecutivo, que, sumados a los fines de semana, configuran dos periodos extendidos de descanso entre finales de diciembre de 2025 e inicios de enero de 2026.

Movilidad turística y patrones de gasto durante los feriados de fin de año

El análisis del Viceministerio de Turismo indica diferencias en el origen de los viajeros según la festividad. Durante Navidad, la mayoría de desplazamientos provendría de regiones del interior del país, mientras que en Año Nuevo se incrementaría la participación de residentes de Lima Metropolitana. En cuanto al gasto, se prevé que los viajes por Fin de Año registren un mayor desembolso promedio que los realizados en Navidad, aunque en ambos casos la estadía se mantendría alrededor de cuatro noches.

Respecto a los destinos, Lima, Arequipa, Ica, La Libertad y Cusco figuran entre los más visitados en ambas fechas, aunque con variaciones en el orden de preferencia. La principal motivación de viaje seguiría siendo el reencuentro con familiares y amigos, especialmente en Navidad, mientras que en Año Nuevo aumentaría el componente recreativo. En ambos periodos, la mayoría de turistas organizaría sus viajes de manera independiente, optando principalmente por el transporte interprovincial y el alojamiento en viviendas de familiares o conocidos.