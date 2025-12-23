Decomisan más de 9 toneladas de droga en la región Loreto: cuatro personas fueron detenidas

El amplio operativo binacional denominado “Amazonía 2025” entre Perú y Brasil, desarrollado en la región Loreto permitió decomisar más de 9 toneladas de droga. Según se conoció las intervenciones se realizaron el 10 y el 21 de diciembre.

Las autoridades brindaron este 22 de diciembre detalles del operativo. Las diligencias se concentraron en las rutas fluviales y zonas de difícil acceso, identificadas como puntos clave para el acopio y traslado de droga a la frontera con Brasil.

LABORATORIOS CLANDESTINOS

Se incautaron e incineraron 9,198 kilogramos de pasta básica de cocaína, sulfato de cocaína y PBC líquida, así como más de 41 toneladas de insumos químicos utilizados para su procesamiento. Además, cuatro personas fueron detenidas.

Asimismo, se desmantelaron 11 laboratorios clandestinos, 10 campamentos ilegales y cuatro pistas de aterrizaje no autorizadas. También se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y una embarcación fluvial.