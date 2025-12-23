Reportan desaparición de ciudadana canadiense de 47 años en Cusco

La Sección de Investigación de Personas Desaparecidas y Trata de Personas de la PNP en Cusco reportó la desaparición de la ciudadana canadiense Jame Lea Anne Summers (47) el último lunes 22 de diciembre.

Su hija, Zoey Reece Longman (21), también de nacionalidad canadiense y alojada en el hospedaje "San Francisco" de la Av. Túpac Amaru, asentó la denuncia alrededor de las 6:30 p.m. ante las autoridades policiales.

Últimos contactos y cita incumplida

Según el reporte policial, la mujer desaparecida reside actualmente en la comunidad Yanahuara de la provincia de Urubamba, al costado del hospital Vida Wasi Perú. Madre e hija mantuvieron comunicación por última vez el domingo a través de WhatsApp, acordando encontrarse en el interior del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete el lunes al promediar las 12:54 horas, cita que no se concretó.

Celular apagado y más datos para investigación

La Policía Nacional señaló que hasta el momento se desconoce el paradero actual de la ciudadana extranjera y que su equipo celular de número "403-318-4891" se encuentra apagado, imposibilitando su localización. La investigación se centra en reconstruir los movimientos de la mujer antes de su desaparición y en establecer las circunstancias que rodearon la interrupción de toda comunicación.

La hija de la desaparecida proporcionó a las autoridades todos los datos disponibles sobre su madre y su lugar de residencia temporal en la región Cusco. Las pesquisas continúan para determinar si la ciudadana canadiense llegó al aeropuerto o si su desaparición ocurrió en otro punto de la ciudad o durante su traslado desde Urubamba.