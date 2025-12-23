Mujer termina con graves quemaduras tras atentado contra una empresa en La Libertad: está en UCI

Una joven está grave tras sufrir severas quemaduras luego que delincuentes incendiaran la oficina de la inmobiliaria R & G donde laboraba desde hace unas semanas. La trabajadora, de 22 años, fue identificada como Melany Lino.

El ataque contra la empresa, ubicada en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, en Trujillo, región La Libertad, se registró la tarde de ayer, cuando la muchacha se encontraba sola dentro del módulo de atención.

AMENAZAS DE MUERTE

Debido a la gravedad de sus heridas la trabajadora fue trasladada inmediatamente al Hospital Regional de Trujillo, donde permanece internada con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los dueños de la inmobiliaria señalan que es el segundo atentado que sufren. Las constantes amenazas de muerte que reciben provendrían de traficantes de terrenos que quieren obligarlos a retirarse del sector.