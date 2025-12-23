Pisco: presunto criminal resulta herido al estallar explosivo que iba dejar en la puerta de un comercio

Según primeras informaciones, un menor de 17 años fue detenido luego que un cartucho de dinamita detonara en su mano cuando lo iba a dejar en un negocio, el último viernes, en el distrito de Independencia, en Pisco.

El muchacho se encuentra hospitalizado y permanece bajo custodia policial, pertenecería a la banda criminal 'Los Bravos Explosiveros de Independencia' y habría participado en otros ataques vinculados a la extorsión.

MATERIALES PELIGROSOS

Autoridades manifestaron que esta es la décima ocasión, en el presente año, que un menor es retenido por ataques vinculados a la extorsión, son contratados para colocar explosivos en viviendas y negocios del distrito.

El joven será indagado por el presunto delito contra la seguridad pública, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, así como por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, informa RPP.