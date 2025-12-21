MTC limita pase de buses de transporte de pasajeros en el Serpentín de Pasamayo del 2026 al 2027

Según la norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se restringe la circulación de buses de transporte de personas por el Serpentín de Pasamayo, en la Panamericana Norte, del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, por razones de seguridad vial.

La Resolución Directoral N.º 031-2025-MTC/18 establece que los vehículos de las categorías M2 y M3 no podrán circular por la Ruta Nacional PE-1NA, durante las 24 horas del día y a lo largo del tramo comprendido entre los kilómetros 44 y 75 de la Panamericana Norte.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la decisión responde a las condiciones geométricas críticas de la vía, que presenta una sola calzada bidireccional, radios de giro reducidos, etc. factores que incrementan el riesgo de siniestros viales.

SUJETA A EVALUACIÓN

El cumplimiento de la medida estará a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), que establecerán puntos de control y ejecutarán acciones para sancionar a los infractores.

Finalmente, el MTC indicó que la restricción estará sujeta a evaluación y no descarta ajustes o medidas complementarias, en paralelo a la ejecución de mejoras de infraestructura en el sistema vial Variante–Serpentín, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial.