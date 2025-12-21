Descargas eléctricas matan a varias llamas en Pasco: comuneros alarmados por clima extremo

Desde hace unas semanas, la región Pasco soporta fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, lo que ha generado graves daños a las comunidades rurales, los rayos mataron varias llamas y la granizada afectó decenas de viviendas.

Uno de los distritos más perjudicados es Páucar, cuyos habitantes se mostraron preocupados por estos eventos climáticos extremos. Las descargas eléctricas registradas en la víspera en las zonas altas causaron la muerte de doce llamas.

GRANIZADAS

Por otro lado, en la víspera se reportó granizadas en la provincia de Daniel Alcides Carrión, al menos unas 40 viviendas resultaron afectadas, las familias damnificadas solicitaron ayuda a las autoridades, piden calaminas para reparar los techos.

Las autoridades monitorean la situación y coordinan acciones con los dirigentes de los comuneros para mitigar los impactos en la población. Señalaron que la ayuda, además de calaminas, consiste en frazadas, ropa, zapatos, etc.