Cajamarca: maestro es denunciado por presunto abuso sexual contra una alumna de 16 años

El profesor Jorge V., del colegio Santa Beatriz, en Cajamarca, fue detenido por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), tras ser denunciado por el presunto delito de abuso sexual contra una alumna de 16 años.

El director de la escuela, Miguel Malaver, informó que las autoridades le solicitaron información sobre el docente, de quien dijo ya había sido denunciado en 2018, hecho que fue puesto en conocimiento de la UGEL y de la Fiscalía.

SITUACIÓN LEGAL

Trascendió que el maestro, a la salida del colegio, acompañó a la estudiante a su casa, con el pretexto de ayudarla con su maqueta. En la vivienda y ante la ausencia de los padres de la muchacha, se habría producido la agresión sexual.

El docente está detenido en la carceleta del Poder Judicial, mientras se define su situación legal. Padres de familia del colegio exigen que el caso sea investigado a la brevedad posible y se sancione al supuesto responsable.