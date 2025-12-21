Al menos ocho muertos y cinco heridos deja caída de camioneta a un abismo en Huancavelica

Un accidente se registró la mañana del sábado en la carretera Ticrapo–Mollepampa, en la región Huancavelica; una camioneta se despistó y cayó a un abismo dejando ocho fallecidos y cinco heridos graves.

La tragedia se registró a la altura del anexo de Chauga, en la provincia de Castrovirreyna. Trascendió que el chofer resultó con lesiones leves y permanece detenido, mientras se realizan las investigaciones.

HOSPITAL DE PISCO

Tras recibir los primeros auxilios en el centro de salud de la localidad de Ticrapo, los heridos fueron trasladados inmediatamente al Hospital de Pisco para recibir atención especializa debido a su gravedad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Huancavelica informó que continúa el monitoreo del caso mientras se investigan las causas del fatal accidente para determinar responsabilidades.