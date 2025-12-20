SUNAT fiscaliza a más de 34,000 personas por alquileres vacacionales en plataformas como Airbnb

Con el inicio del verano y la masiva afluencia de familias a los balnearios del sur de Lima, como Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra y Santa María, la oferta de alquileres vacacionales se ha disparado, migrando casi en su totalidad a plataformas digitales como Airbnb.

Ante este panorama, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha iniciado una rigurosa fiscalización a los contribuyentes que obtienen ingresos por este concepto sin declararlos. La SUNAT ha recibido y cruzado información sobre bienes y servicios prestados por peruanos a través de estas plataformas, identificando a más de 34,000 personas que han realizado alquileres sin cumplir con sus obligaciones tributarias.

Según explicaron fuentes del ente recaudador, cuando se reciben ingresos frecuentes por alquiler de un inmueble, estos se catalogan como renta de primera categoría para personas naturales, con una tasa del 5% sobre el monto cobrado cada mes. Para empresas, la renta es de tercera categoría y varía según los servicios.

"La SUNAT justamente ha recibido esta información y viene verificando a través de diferentes fuentes la cantidad de contribuyentes o qué tipo de ingresos percibe cada uno y a los cuales no está declarando", señaló un representante.

El pago del impuesto debe ser mensual, calculado sobre el total de ingresos obtenidos en el período, ya sea por alquileres de dos días, una semana o más. Un punto crítico que la SUNAT está clarificando es la responsabilidad tributaria cuando el pago lo recibe un tercero que no es el dueño, como un familiar o un amigo que administra la propiedad.

En estos casos, debería existir un poder notarial que delegue la administración, pero en la práctica, plataformas como Airbnb facilitan transacciones sin contratos físicos, lo que complica el rastro fiscal. La obligación de declarar y pagar el impuesto recae finalmente sobre el propietario del inmueble.

Actualmente, la SUNAT se encuentra en una etapa de concientización, exhortando a los contribuyentes a regularizar sus declaraciones mensuales y anuales de manera voluntaria para evitar multas.

El proceso se ha digitalizado: los contribuyentes pueden presentar la declaración mediante el Formulario Virtual 1683 en la página web www.sunat.gob.pe, accediendo con su Clave SOL.

Para quienes no están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), existe la modalidad "A Personas". La institución ha habilitado tutoriales en sus redes sociales para guiar el proceso y ofrece descuentos por pagos voluntarios de multas.