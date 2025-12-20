Aeropuerto Jorge Chávez duplica capacidad operativa con reapertura de pista principal y nueva tecnología LED

El principal terminal aéreo del país recupera hoy su máxima capacidad operativa con la reincorporación al servicio de la pista de aterrizaje número uno del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según estimaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta reapertura permitirá atender hasta 500 operaciones de vuelo diarias, marcando un hito en la infraestructura aeroportuaria nacional. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, presidió el acto de puesta en operación y destacó que, con esta medida, el Jorge Chávez se consolida como el único aeropuerto del Perú con dos terminales aéreos funcionales.

"Es un ejemplo, es una evidencia de que el trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público pueden sumar esfuerzos para hacer del país un país más competitivo, más moderno, con mayores oportunidades para todos los peruanos", afirmó la autoridad.

La modernización incluyó la instalación de un sistema de luces de última generación en la misma pista, compuesto por 2.200 luminarias LED que ofrecen mayor eficiencia energética, reducción de costos operativos y mejor visibilidad para las aeronaves durante las operaciones de aterrizaje y despegue.

Prieto enfatizó el compromiso del Estado como socio en esta mega infraestructura: "Nosotros somos socios como Estado de esta mega infraestructura. En tanto ello, también, en nuestro rol rector, estamos con permanente preocupación de que el servicio sea el mejor posible para todos y cada uno de los usuarios del aeropuerto".

La inversión total para la reapertura de la pista y la implementación del nuevo sistema de iluminación ascendió a 70 millones de soles, financiados por el Poder Ejecutivo. Este monto consolida una de las intervenciones más significativas en la infraestructura aeroportuaria limeña en los últimos años, orientada a incrementar la conectividad aérea y mejorar los estándares de seguridad operacional.

La puesta en servicio de la pista número uno no solo incrementa la capacidad de movimiento de aeronaves, sino que también proporciona redundancia operativa, permitiendo mantenimientos programados en la pista alterna sin afectar la operación comercial. Este proyecto se enmarca en los esfuerzos por modernizar la infraestructura de transporte clave para el desarrollo económico y turístico del Perú.