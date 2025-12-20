Líneas de Nasca en riesgo crítico por lluvias, ocupaciones ilegales y falta de vigilancia, alerta Contraloría

Las Líneas de Nasca y otros dos sitios arqueológicos de la región Ica, enfrentan un estado de conservación crítico con riesgo de deterioro irreversible, así lo advirtió la Contraloría General de la República.
El informe, emitido el 12 de diciembre de 2025, documenta daños estructurales, ocupaciones ilegales y falta de vigilancia en estas áreas protegidas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. El diagnóstico se basa en inspecciones realizadas los días 2 y 3 de diciembre como parte de un operativo multisectorial.
Daños específicos en principales sitios
El informe identificó como principales áreas comprometidas los Geoglifos de Taruga, el Sitio Arqueológico Los Paredones y las propias Líneas de Nasca. En Taruga se hallaron construcciones precarias, corrales de cerdos y plantaciones dentro de zonas intangibles.
En Los Paredones se reportó erosión estructural, muros colapsados, grafitis, acumulación de desmonte y uso del área como cantera municipal. En el sector de las Líneas de Nasca, particularmente en el Mirador y zonas de sobrevuelo, la Contraloría registró daños provocados por escorrentías de lluvias que borraron segmentos de figuras como "La Raíz".
Falta de vigilancia y acumulación de basura
Además, se alertó que la falta de vigilancia permitió acumulación de basura y circulación no autorizada de vehículos. El Plan de Gestión para la conservación, aprobado desde 2015, no ha sido ejecutado por falta de financiamiento, requiriéndose un presupuesto de S/ 77 millones.
Acueductos afectados y adopción de medidas inmediatas
Durante el operativo, se inspeccionaron los acueductos de Ocongalla y Aja, afectados por el desborde de un río y actualmente inoperativos. La Contraloría recomendó al Ministerio de Cultura adoptar acciones inmediatas, incluyendo el fortalecimiento del plan de gestión, asignación de recursos, mejora de articulación institucional y provisión de equipo de protección al personal en campo. El informe también exige un reporte del Mincul en un plazo máximo de 5 días hábiles.