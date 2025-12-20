Líneas de Nasca en riesgo crítico por lluvias, ocupaciones ilegales y falta de vigilancia, alerta Contraloría

Las Líneas de Nasca y otros dos sitios arqueológicos de la región Ica, enfrentan un estado de conservación crítico con riesgo de deterioro irreversible, así lo advirtió la Contraloría General de la República​ .

El informe, emitido el 12 de diciembre de 2025, documenta daños estructurales, ocupaciones ilegales y falta de vigilancia en estas áreas protegidas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. El diagnóstico se basa en inspecciones realizadas los días 2 y 3 de diciembre como parte de un operativo multisectorial.

Daños específicos en principales sitios

El informe identificó como principales áreas comprometidas los Geoglifos de Taruga, el Sitio Arqueológico Los Paredones y las propias Líneas de Nasca. En Taruga se hallaron construcciones precarias, corrales de cerdos y plantaciones dentro de zonas intangibles.

En Los Paredones se reportó erosión estructural, muros colapsados, grafitis, acumulación de desmonte y uso del área como cantera municipal. En el sector de las Líneas de Nasca, particularmente en el Mirador y zonas de sobrevuelo, la Contraloría registró daños provocados por escorrentías de lluvias que borraron segmentos de figuras como "La Raíz".

Falta de vigilancia y acumulación de basura

Además, se alertó que la falta de vigilancia permitió acumulación de basura y circulación no autorizada de vehículos. El Plan de Gestión para la conservación, aprobado desde 2015, no ha sido ejecutado por falta de financiamiento, requiriéndose un presupuesto de S/ 77 millones.

Acueductos afectados y adopción de medidas inmediatas

Durante el operativo, se inspeccionaron los acueductos de Ocongalla y Aja, afectados por el desborde de un río y actualmente inoperativos. La Contraloría recomendó al Ministerio de Cultura adoptar acciones inmediatas, incluyendo el fortalecimiento del plan de gestión, asignación de recursos, mejora de articulación institucional y provisión de equipo de protección al personal en campo. El informe también exige un reporte del Mincul en un plazo máximo de 5 días hábiles.