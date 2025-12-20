Verano en Perú: Senamhi advierte niveles "muy y extremadamente altos" de radiación UV

El verano en Perú inicia este domingo 21 de diciembre a las 10:03 horas y se registrarán niveles de radiación ultravioleta considerados "muy altos" y "extremadamente altos", según adelantó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Durante una rueda de prensa, representantes del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, recomendaron a la población adoptar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, que se presentan entre el mediodía y las 6 de la tarde.

En la costa predominarán condiciones normales, mientras que en la región andina las temperaturas diurnas y nocturnas se presentarían entre normales y superiores a lo normal. Para la Amazonía se esperan valores diurnos normales y noches más cálidas de lo habitual, especialmente al inicio del verano.

Pronóstico de lluvias

Con respecto a las precipitaciones, se adelantó que en la costa norte y sierra norte los acumulados se mantendrán dentro de lo normal, siendo probable la ocurrencia de eventos aislados de lluvia entre fines de diciembre y los primeros días de enero, especialmente en Cajamarca y La Libertad.

En la región andina oriental centro y sur, así como en el norte de la Amazonía peruana, las lluvias serán entre normales y superiores a lo normal, superando los niveles normales en Loreto, Puno, Cusco, Apurímac y parte de Ayacucho.

Situación de El Niño

El Senamhi también informó que el estado del sistema de alerta ante el fenómeno de El Niño y La Niña costeros se mantiene en calidad de 'No activo', según una decisión de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño.