Combi se despista e impacta contra muro de colegio en Lambayeque: accidente deja varios heridos

Esta mañana, una combi repleta de pasajeros se despistó, aparentemente porque circulaba a excesiva velocidad, y terminó impactando contra la pared del colegio Juan Manuel Iturregui, ubicado en el centro de la ciudad de Lambayeque.

El suceso se registró en la intersección de las avenidas Ramón Castilla y Andrés Avelino Cáceres; en su recorrido, la combi impactó contra un mototaxi y luego se incrustó contra el muro de la escuela, causando serios daños materiales.

PASAJEROS HERIDOS

Producto del fuerte impacto, varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladadas a un nosocomio cercano. Ningún escolar fue afectado pues todavía no abrían las puertas de la institución. El suceso preocupó a los padres de familia.

Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos del Serenazgo y de la Policía Nacional para controlar el tránsito. La combi fue trasladada a la Comisaría 2 de Mayo, donde se viene investigando el caso, para determinar las responsabilidades.