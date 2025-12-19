ENFEN mantiene en “no activo” la alerta por El Niño costero y La Niña en el mar peruano

El panorama climático para el litoral peruano se mantiene estable, según el más reciente pronóstico del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que descarta por ahora la activación de alertas.

CONDICIÓN CLIMÁTICA PARA EL VERANO 2025-2026

El ENFEN informó que el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño costero y La Niña costera se mantiene en “No Activo” en la zona norte y centro del mar peruano. Para el periodo diciembre 2025 – marzo 2026, en la región Niño 1+2, se prevé con mayor probabilidad una condición neutra (58%), seguida de condiciones cálidas (32%), descartándose por el momento un evento intenso.

De acuerdo con el análisis técnico, a partir de abril de 2026 las condiciones cálidas débiles serían las más probables y podrían extenderse, al menos, hasta agosto de 2026, lo que refuerza un escenario de vigilancia, pero sin señales de emergencia climática.

PRECIPITACIONES, RÍOS Y PACÍFICO CENTRAL

En el Pacífico central (región Niño 3.4), el ENFEN indicó que es más probable que continúe una condición fría débil hasta enero de 2026. Para el verano 2025-2026, la proyección apunta a una condición neutra (52 %), seguida de una fría débil (43 %).

Para el trimestre enero – marzo de 2026, se esperan precipitaciones dentro de lo normal en la costa norte y la vertiente occidental andina norte. No obstante, el organismo advirtió que no se descartan lluvias moderadas y puntuales, especialmente en marzo, así como crecidas repentinas en ríos de la Vertiente Hidrográfica del Pacífico, cuyos caudales se mantendrían cercanos a lo normal.

IMPACTO Y RECOMENDACIONES

En el ámbito marino, se prevé que la anchoveta del stock norte-centro mantenga una distribución dentro de las 50 millas de la costa. Además, se espera una mayor disponibilidad de especies como jurel, caballa, bonito y perico, conforme a su estacionalidad en el litoral peruano.

El ENFEN recomendó a las autoridades y tomadores de decisiones reforzar acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres, así como dar seguimiento permanente a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, exhortando a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales.