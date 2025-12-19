Auto fuera de control embiste a varios mototaxis en Junín: accidente deja dos muertos y 14 heridos

La tragedia se registró luego que un auto fuera de control recorrió más de ocho cuadras de la transitada avenida Primero de Mayo, en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, región Junín.

Durante su violento recorrido, la unidad impactó contra mototaxis, motos y automóviles que se encontraban estacionados y otros circulando por la avenida. El hecho dejó 14 heridos, varios de consideración.

LESIONES LEVES

El accidente también dejó dos fallecidos, fueron identificados como Gertrudis Q. y Máximo H., trascendió que ellos viajaban en un mototaxi que tras ser impactado por el auto se estrechó contra un poste.

El chofer del vehículo, Gustavo A., fue detenido luego que su unidad se detuviera tras impactar contra varios mototaxis en un paradero, resultó con lesiones leves, fue llevado a la comisaría, informa RPP.