Hallan otro tiburón de boca ancha varado en litoral de Piura

Un nuevo varamiento de tiburón de boca ancha fue registrado en el litoral norte del país, generando alerta y atención científica en la región Piura. El inusual hallazgo corresponde a un ejemplar de 4,52 metros de longitud, encontrado sin vida entre Playa Gaviotas y el centro poblado de Yacila, convirtiéndose en el segundo caso reportado en menos de un mes en la costa peruana.

El evento fue atendido el 17 de diciembre de 2025 por especialistas del Laboratorio Costero del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) – Paita, quienes acudieron a la zona para verificar el reporte y aplicar los protocolos científicos correspondientes. El tiburón fue hallado en la franja intermareal de un sector rocoso, un entorno caracterizado por acantilados y difícil acceso.

UNA ESPECIE MUY RARA

Pese a las complejas condiciones del terreno, elequipo técnico logró realizar las evaluaciones necesarias para documentar el registro y confirmar la identidad de esta especie, considerada una de las menos observadas a nivel mundial. Durante la inspección, los especialistas constataron que el ejemplar se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Aun así, el personal del IMARPE pudo completar las mediciones morfométricas, observaciones externas y pesquisas técnicas, verificando que se trataba de un tiburón bocón o tiburón de boca ancha (Megachasma pelagios), una especie pelágica de hábitos poco conocidos y escasa frecuencia de avistamientos.

El hallazgo se suma a otros reportes recientes y refuerza la importancia del monitoreo científico de varamientos marinos en el litoral peruano, especialmente en zonas rocosas y de difícil acceso como las registradas en la costa de Piura.