Seis sujetos armados y encapuchados intentaron llevarse un cajero automático en Piura

Según testigos, anoche criminales ingresaron violentamente a un minimarket, ubicado en la carretera Canal Ejidos del Norte, en la ciudad de Piura, e intentaron llevarse el cajero automático ubicado en el local. Para amedrentar al público y trabajadores realizaron disparos al aire.

Los seis sujetos, armados y encapuchados, rodearon la máquina con un cable de alta tensión que estaba amarrado a una camioneta, para desprender el cajero de su base y llevárselo. Sin embargo, el intento activó las alarmas instaladas en el cajero automático.

CUESTIÓN DE HORAS

Mientras la alarma resonaba y ante el temor de la llegada de la policía, los delincuentes optaron por saquear la caja de la tienda, también se llevaron celulares de los trabajadores y clientes, así como algunos productos del negocio, antes de emprender la huida.

El accionar de los delincuentes quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, trascendió que las autoridades lograron identificar la placa del vehículo utilizado, que pertenecería a F.U.H. La captura de los ladrones sería cuestión de horas, informa Correo.