Congreso: piden a trabajadores de confianza no realizar campaña electoral en horario laboral

Tras denuncias periodísticas sobre supuestas actividades proselitistas de empleados del Congreso durante el horario laboral, el presidente del Parlamento Nacional, Fernando Rospigliosi, emitió una contundente comunicación sobre el tema.

Mediante el Oficio Circular 104-2025-2026-ADP/PCR, fechado el 17 de diciembre, se indica que el personal de confianza está sujeto al Reglamento Interno de Trabajo y no puede realizar tareas ajenas a las funciones parlamentarias.

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD

Asimismo, el representante de la bancada Fuerza Popular, exhortó a los congresistas a supervisar directamente el buen desempeño de su personal de confianza y a asegurar el permanente cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Finalmente, destaca la necesidad de respetar el principio de neutralidad y garantizar el buen uso del tiempo de servicio. El llamado se produce en un escenario marcado por el proceso electoral que con el paso de los meses se intensificará.