Elecciones 2026: Reniec responde si aún se puede cambiar la dirección del DNI para votar

El cambio de domicilio es uno de los trámites más solicitados en épocas electorales. Sin embargo, no siempre impacta de inmediato en el lugar de votación asignado, como ocurre en el actual proceso rumbo a las Elecciones 2026.

PADRÓN ELECTORAL CERRADO

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, si bien aún es posible actualizar la dirección del domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI), este cambio ya no tendrá efecto para las Elecciones Generales 2026. Esto se debe a que el padrón electoral ya se encuentra cerrado, por lo que el local de votación fue asignado con base en la dirección registrada previamente.

En ese contexto, los ciudadanos que no actualizaron su domicilio a tiempo deberán acudir a votar al local correspondiente a la dirección que figura actualmente en su DNI. Reniec aclaró que esta situación afecta principalmente a personas que cambiaron de distrito o provincia y no realizaron el trámite antes del cierre del padrón.

La entidad precisó que la modificación del domicilio sí será válida para futuros procesos electorales, como las Elecciones Regionales y Municipales 2026, permitiendo que el elector vote en un local cercano a su residencia real y evitando inconvenientes posteriores.

CÓMO ACTUALIZAR EL DOMICILIO DEL DNI ANTE RENIEC

Para rectificar la dirección del DNI, los ciudadanos pueden realizar el trámite de forma presencial o virtual, siempre que cuenten con DNI electrónico. Es necesario presentar un recibo de servicios públicos (agua, luz, internet u otros) o un comprobante de pago de tributos municipales con una antigüedad no mayor a seis meses, donde figure la nueva dirección. En zonas sin servicios básicos, se acepta una declaración jurada de domicilio.

El costo del trámite varía según el tipo de documento: S/30 para DNI azul (código 02121), S/34 para DNI electrónico (código 00730) y S/16 para DNI de menor (código 00647). El pago puede realizarse por Yape, Banco de la Nación o Pagalo.pe, y luego se debe acudir a un Centro de Atención de Reniec o a un Centro MAC con la documentación requerida.

En la modalidad virtual, el ciudadano debe descargar el aplicativo DNI Bio Facial, validar su identidad y completar la declaración jurada con el nuevo domicilio. Reniec indicó que la entrega del nuevo DNI electrónico es personal y se realiza, en promedio, entre 10 y 15 días hábiles.