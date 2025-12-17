Mineros artesanales bloquean Panamericana Sur para exigir la ampliación del Reinfo hasta 2026

La Panamericana Sur se encuentra bloqueada desde las 5:10 de la mañana de este miércoles 17 de diciembre, a la altura del kilómetro 618, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa.

Más de 200 mineros artesanales de los sectores de Calpa, Renace y Atico impiden el paso de todo tipo de vehículos como medida de presión para que el Pleno del Congreso apruebe en segunda votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026.

Impacto en el tránsito y medidas de transporte

Los manifestantes han colocado y quemado llantas en ambos sentidos de la vía, afectando a aproximadamente 200 vehículos de carga pesada, buses interprovinciales, autos y camionetas, según reportó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El bloqueo fue convocado por trabajadores mineros que exigen la aprobación de la prórroga del Reinfo, mecanismo que les permite mantenerse en proceso de formalización sin ser considerados ilegales.

Restringen venta de pasajes y zonas afectadas

Como consecuencia del cierre de la vía, diversas empresas de transporte interprovincial han decidido restringir la venta de pasajes o informar a los pasajeros sobre el riesgo de quedar varados. Algunos viajeros han postergado sus planes, mientras otros continúan pese a las advertencias.

Hasta el momento no se han registrado enfrentamientos, pero la PNP ha desplegado agentes para monitorear la situación. La zona bloqueada afecta rutas clave entre Arequipa, Lima y otras regiones del sur del país.