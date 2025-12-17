Trujillo: joven es asesinado a balazos cuando subía a camioneta frente a su pareja

El crimen ocurrió a plena luz del día y ha generado conmoción entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando se disponía a abordar una camioneta junto a su enamorada, en la avenida Antenor Orrego, a espaldas de la Universidad Nacional de Trujillo, en la región La Libertad. El crimen ocurrió a plena luz del día y ha generado conmoción entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Cámaras de seguridad registraron el momento del ataque. En las imágenes se observa a un sujeto vestido con una polera negra y mascarilla, quien cruza la pista y dispara por la espalda contra la víctima, identificada por la Policía como Sebastián Cabeza Castañeda. Tras el ataque, el agresor huyó a pie sin llevarse ninguna pertenencia.

El joven fue trasladado de inmediato en otro vehículo al Hospital Regional de Trujillo; sin embargo, los médicos solo certificaron su fallecimiento debido a la gravedad de la herida. Su acompañante, que presenció el ataque, resultó ilesa, aunque en estado de shock por lo ocurrido.

POSIBLE AJUSTE DE CUENTAS

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, la modalidad del crimen hace presumir un posible ajuste de cuentas o venganza, ya que el atacante actuó de manera directa y selectiva. Este homicidio se suma a otro registrado el mismo día en Trujillo, ciudad que continúa bajo estado de emergencia ante el incremento de la violencia criminal.