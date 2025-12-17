Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratación de decoración navideña en Chiclayo

Las diligencias buscan determinar si se configuraron los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por un plazo de 120 días para esclarecer presuntos delitos contra la administración pública relacionados con la contratación del servicio de decoración navideña en el parque principal de Chiclayo. Las diligencias buscan determinar si se configuraron los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Según informó la Fiscalía, el caso está a cargo del Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. El objetivo es verificar si funcionarios municipales incurrieron en actos irregulares durante la ejecución del contrato, lo que podría haber generado un perjuicio a los recursos públicos.

SOLICITAN SUSPENSIÓN DE ALCALDESA

En medio de esta controversia, ocho de los quince regidores del concejo municipal han solicitado la suspensión de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, pese a que el árbol de Navidad ya fue armado y encendido. Para ello, presentaron un pedido formal de sesión extraordinaria con el fin de debatir la situación de la autoridad edil, cuestionada por la criticada decoración navideña del parque principal.

La solicitud de suspensión se sustenta en observaciones del informe del Órgano de Control Interno de la municipalidad y en recientes declaraciones de la propia alcaldesa. Los regidores consideran que Cubas Carranza habría incurrido en una falta grave al brindar información presuntamente falsa a los medios de comunicación, lo que —según argumentan— habría afectado la imagen institucional de la comuna, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento Interno del Concejo Provincial de Chiclayo.