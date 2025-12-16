Asesinan a joven en Trujillo cuando salía de gimnasio: víctima estaba junto a su novia

Los casos de inseguridad ciudadana continúan azotando a Trujillo. Esta vez, un joven de 23 que salía de un gimnasio ubicado en la Av. Antenor Orrego fue asesinado de un balazo en la cabeza, a vista y paciencia de su enamorada.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las imágenes grabadas por las cámaras de la zona, un hombre encapuchado se apersonó sigilosamente hacía la ubicación de Sebastián Cabeza Castañeda, quien antes de subir a su camioneta fue atacado por el sicario.

Tras este caso, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron las primeras investigaciones del hecho, y enfatizaron que el crimen haya sido por venganza, ya que, el delincuente al concretar su crimen, fugó a pie y sin robarle a la víctima.

A pesar de que Trujillo ha sido declarado en estado de emergencia, producto a los elevados índices de inseguridad ciudadana, los asesinatos continúan registrándose en la región. En menos de 24 horas, se suscitaron dos muertes a manos de hampones.