Detectan 42 docentes con certificados de discapacidad falsos: Minedu anuncia nulidad y acciones penales

Casos corresponden a los concursos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial de 2022 y 2024. La bonificación del 15 % habría sido obtenida con documentos sin sustento legal, según la verificación.

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso el inicio del procedimiento de nulidad del nombramiento, además de acciones penales y disciplinarias, contra 42 docentes que habrían presentado certificados de discapacidad falsos para acceder a la bonificación del 15 % en los Concursos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial realizados en 2022 y 2024.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, informó que esta medida forma parte de la política de integridad y transparencia del sector. Detalló que el Minedu realizó un proceso de verificación exhaustiva de los certificados presentados por los docentes que obtuvieron dicha bonificación, la cual incide directamente en el puntaje final y en la adjudicación de plazas.

Durante el periodo evaluado, 97 675 docentes ingresaron a la Carrera Pública Magisterial a nivel nacional. De ese total, 3005 accedieron a la bonificación por discapacidad. Tras excluir a quienes renunciaron al nombramiento, quedaron 2988 docentes, cuyos documentos fueron sometidos a revisión.

Como parte del proceso, el Minedu remitió la relación al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). El análisis determinó que 2773 docentes sí cuentan con registro en dicha entidad. Además, 173 figuran con certificados válidos en el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) del Ministerio de Salud.

Sin embargo, 42 docentes no aparecen en ninguno de los sistemas oficiales, lo que constituye un indicio razonable de inexistencia o invalidez legal de los certificados presentados para obtener la bonificación en los concursos.

Ante ello, todos los casos fueron derivados a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y UGEL correspondientes para que inicien la nulidad de oficio de los nombramientos, así como las acciones penales y procedimientos disciplinarios contra los docentes implicados y, de corresponder, contra los miembros de los comités evaluadores.