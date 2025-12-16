Detienen a cuatro agentes del INPE en Puno: son indagados por presuntamente torturar a un reo

Según se conoció, cuatro agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fueron detenidos preliminarmente por presunta tortura en Puno. La Fiscalía reveló que habrían golpeado a un reo que había ingresado hace unos días al penal de esta región.

Ante el requerimiento del representante del Ministerio Público, que indaga el caso, el Poder Judicial procedió a dictar siete días de detención preliminar para los agentes del INPE, quienes fueron identificados como Cristian V., John A., Jaime C. y Renzo C.

ALLANAMIENTO CON DESCERRAJE

El ataque habría ocurrido el 21 de abril de 2025. El personal penitenciario supuestamente utilizó su vara reglamentaria para agredir por varios minutos al recluso, cuya identidad se mantiene en reserva, tras el maltrato fue llevado nuevamente a su celda.

Como parte de operativo judicial, la Fiscalía realizó un allanamiento con descerraje a las casas de los agentes, se incautaron celulares, documentos y otros dispositivos electrónicos que serán utilizados para corroborar la denuncia de maltrato físico.