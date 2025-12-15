Hallan celular en operativo en penal de Varones Arequipa

NOTA DE PRENSA

En cumplimiento a la política institucional, que viene liderando el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, para combatir los actos extorsivos en las cárceles del país; en el penal de Varones Arequipa se realizó un operativo extraordinario, en el que se incautó un celular y otros objetos prohibidos.

El hallazgo se dio en el pasadizo de la cuadra 4 del pabellón 3, donde pernoctan los internos. El dispositivo móvil estaba camuflado en una bolsa con prendas de vestir, también se encontraron enchufes, cables, tomacorrientes y objetos punzocortantes.

Fueron 22 agentes penitenciarios de seguridad interna y externa, acompañados de 53 efectivos policiales y 2 fiscales, quienes inspeccionaron los ambientes de los pabellones 3 y 4, de mediana y máxima seguridad respectivamente, asimismo, revisaron corporalmente a los internos y sus pertenencias.

El operativo fue dispuesto por el director del penal Rolando Cárdenas Campos. Estuvo a cargo del jefe de seguridad Henry Soncco Castro en coordinación con el Capitán PNP Ernesto Casillas Peñarez.

OPERATIVOS EN TODO EL PERU

El INPE reitera su compromiso con el control en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y se mantiene desplegando diversos operativos en su lucha contra la criminalidad, y su contribución con la seguridad ciudadana, en el marco de la política “Seguridad en Acción”.