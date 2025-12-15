Serfor exhorta a no usar musgo en nacimientos y proteger ecosistemas en fiestas navideñas

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), exhortó a la ciudadanía a no utilizar musgo en los nacimientos navideños y optar por alternativas sostenibles.

Durante el 2025, el organismo decomisó 19,313.82 kilos de musgo extraído ilegalmente en el país, superando ligeramente la cifra del año pasado. La mayor parte de este recurso, proveniente de zonas andinas y amazónicas, es usado en decoraciones navideñas y como sustrato para plantas.

Los decomisos se realizaron en operativos en carreteras, comercios y puertos donde se detectó transporte y venta sin documentación legal. Según la Dirección de Información y Registro del Serfor, del total incautado, 19,208.82 kilogramos corresponden a musgo blanco (Sphagnum sp.) y 105 kilogramos a musgo (Bryophyta sp.). Las regiones de Junín y Huánuco concentraron la mayor incidencia, pese a contar con comunidades autorizadas para el aprovechamiento formal.

Impacto ecológico y sanciones

Isela Arce, especialista en flora silvestre del Serfor, explicó que los musgos cumplen un rol clave en los ecosistemas, pues retienen y filtran agua, fijan carbono, protegen el suelo de la erosión y sirven de refugio para flora y fauna. La especialista recomendó usar materiales alternativos como aserrín, papel, arena o piedras en los nacimientos.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece como infracción muy grave la adquisición, transporte o comercio de productos forestales extraídos sin autorización, con multas que pueden superar las 5 mil UIT. Actualmente, 14 comunidades campesinas de Junín y una de Huánuco cuentan con permisos para esta actividad.