SENAMHI alerta incremento extremo de temperatura en la sierra

El SENAMHI alertó que este lunes 15 de diciembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la sierra peruana, con niveles que irán de moderados a extremos. La institución informó que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV), por lo que recomendó tomar medidas de precaución ante posibles daños a la salud.

ALTAS TEMPERATURAS Y RADIACIÓN EXTREMA

Según el reporte oficial, se prevén temperaturas máximas entre 21°C y 36°C en la sierra norte, 14°C a 32°C en la sierra centro y entre 21°C y 33°C en la sierra sur. Además, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h durante la tarde. Los departamentos bajo posible afectación son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

El organismo recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar, sombreros de ala ancha y lentes UV, y mantenerse hidratados. Asimismo, instó a estar atentos a las instrucciones de las autoridades locales y a los avisos meteorológicos actualizados.

LLUVIAS, GRANIZO Y NEVADAS

Entre el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, el SENAMHI pronosticó precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, con episodios de lluvia, granizo, aguanieve y nieve en zonas altas del país. En áreas por encima de los 2800 m s. n. m. se espera granizo, mientras que en localidades sobre los 3800 m s. n. m. podrían registrarse nevadas.

Las acumulaciones estimadas alcanzarán entre 10 y 19 mm/día en la sierra centro, y entre 12 y 21 mm/día en la sierra sur, acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h. Las regiones afectadas incluirán Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Moquegua, Puno y Tacna, entre otras.

El SENAMHI exhortó a los ciudadanos y autoridades locales a mantener la vigilancia del clima, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones para reducir los riesgos asociados al calor extremo y las precipitaciones intensas.