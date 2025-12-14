Bus interprovincial impacta contra auto particular en Ica: accidente deja un muerto y varios heridos

Un accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la carretera Nasca–Puquio, región Ica, un bus interprovincial impactó contra un automóvil particular, dejando como saldo una persona fallecida y varios heridos.

El suceso se registró en el kilómetro 38.5, en el sector de Huayhua, cuando el auto se desplazaba de Nasca con destino a Puquio. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo colisionando con el bus.

QUEDARON INTERNADOS

Producto del fuerte impacto, varios ocupantes del automóvil resultaron heridos y fueron auxiliados por los bomberos, quienes tras estabilizarlos los trasladaron de emergencia al Hospital de Nasca, donde quedaron internados.

Entre los heridos de consideración se logró identificar a Jaime H., de 33 años, Flor P., 25 años y Raúl M. 46 años. Se confirmó la muerte de Lidia H. P., quien no resistió la gravedad de las heridas y falleció cuando era operada.