Nacionales

Hace 2 horas

Bus interprovincial impacta contra auto particular en Ica: accidente deja un muerto y varios heridos

El fatal accidente se registró en el kilómetro 38.5, en el sector de Huayhua, cuando el auto se desplazaba de Nasca con destino a Puquio.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la carretera Nasca–Puquio, región Ica, un bus interprovincial impactó contra un automóvil particular, dejando como saldo una persona fallecida y varios heridos.

El suceso se registró en el kilómetro 38.5, en el sector de Huayhua, cuando el auto se desplazaba de Nasca con destino a Puquio. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo colisionando con el bus.

QUEDARON INTERNADOS

Producto del fuerte impacto, varios ocupantes del automóvil resultaron heridos y fueron auxiliados por los bomberos, quienes tras estabilizarlos los trasladaron de emergencia al Hospital de Nasca, donde quedaron internados.

Entre los heridos de consideración se logró identificar a Jaime H., de 33 años, Flor P., 25 años y Raúl M. 46 años. Se confirmó la muerte de Lidia H. P., quien no resistió la gravedad de las heridas y falleció cuando era operada.


