Gigantesco huaico arrastra camioneta en Oxapampa: sus dos ocupantes lograron escapar a tiempo

De milagro. Los ocupantes de una camioneta se salvaron de morir luego que la unidad fuera arrastrada por un gigantesco huaico provocado por las fuertes lluvias que se registran en la provincia de Oxapampa, en Pasco.

El suceso ocurrió la tarde del último viernes en una carretera del sector Unión de los Ríos, donde una masa de lodo y piedras bajó de un cerro y terminó arrastrando la camioneta varios metros hasta el cauce del río Pozuzo.

COMISIÓN DE TRABAJO

Los ocupantes lograron salir a tiempo y poderse a buen recaudo, observando cómo el alud se llevaba el vehículo. Autoridades de la localidad señalaron que en la unidad viajaban un ingeniero y el chofer, en comisión de trabajo.

La mañana de ayer, luego que el caudal del río bajara, se logró retirar la camioneta del cauce con apoyo de maquinaria pesada. El vehículo, perteneciente a una entidad del Estado, presenta varios daños por el fuerte arrastre.