Cusco: presidente Jerí supervisó acciones para reforzar seguridad y entregó equipos a la policía

El presidente José Jerí realizó en la víspera una jornada de trabajo en el Cusco, entre otros, supervisó acciones para fortalecer la seguridad ciudadana y visitó un centro hospitalario, pues busca que se mejore la atención en salud.

En su primera actividad, acudió a la sede de la Región Policial donde entregó armamento, chalecos, drones, escáneres y diversa indumentaria para la Policía Nacional, así como equipos para reforzar la seguridad ciudadana.

También visitó el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana, la cual tiene 167 cámaras para el monitoreo de diversos puntos estratégicos de la ciudad a fin mantener la seguridad tanto de peruanos como extranjeros.

ATENCIÓN DE LOS PACIENTES

Asimismo, durante la jornada, el mandatario Jerí Oré realizó una visita de inspección al hospital de contingencia Antonio Lorena, donde recorrió algunos ambientes para evaluar acciones y mejorar la atención de los pacientes.

Además, el jefe de Estado dialogó con el personal de salud de distintas aéreas y recibió los informes de las autoridades respectivas sobre las principales necesidades de este importante establecimiento de salud, informa Andina.