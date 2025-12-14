Periodista fue atacado a balazos en Ucayali: está internado con heridas en el brazo y el abdomen

Según informa la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el colega Mitzar Castillejos, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM fue atacado a balazos en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad, en la región Ucayali.

En un comunicado señalan que el atentado ocurrió el viernes 12 de diciembre, alrededor de la 01:00 de la tarde. Cuando se dirigía a conducir su programa informativo, dos sujetos que estaban en una moto le dispararon cinco veces.

ADOPTAR MEDIDAS

Tres de los proyectiles impactaron en el cuerpo de Castillejos Tenazoa, causándole heridas en el brazo derecho y el abdomen. Vecinos lo trasladaron a un nosocomio cercano, se reportó que su estado de salud es estable.

Trascendió que el periodista venía realizando denuncias de presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad. La ANP exigió a las autoridades adoptar medidas de protección a favor del hombre de presa.