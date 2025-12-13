Papa León XIV nombra a nuevos obispos para Piura y Chuquibamba

El Papa León XIV realizó cambios en la estructura episcopal de la Iglesia Católica en el Perú con el nombramiento de dos nuevos obispos, según informó la página oficial de la Santa Sede este viernes 12 de diciembre.

A través de un oficio de prensa titulado "Renuncias y nombramiento", se dio a conocer la designación del reverendo Luciano Maza Huamán como arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Piura.

Perfil de arzobispo Maza

Maza Huamán, quien se desempeñaba como vicario general de la misma arquidiócesis de Piura, nació en Castilla y fue ordenado sacerdote en marzo de 1987. Su trayectoria incluye roles como párroco, formador en el seminario San Juan María Vianney, canciller arquidiocesano y miembro del Colegio de Consultores.

Designación de Asqui y experiencia

El Sumo Pontífice también nombró a monseñor Juan Carlos Asqui Pilco como obispo prelado de la Prelatura Territorial de Chuquibamba, trasladándolo desde su cargo como obispo auxiliar de Tacna y Moquegua.

Asqui Pilco fue ordenado sacerdote en abril del 2000 en la Diócesis de Tacna y Moquegua y ha servido como párroco en Ilo y administrador del Santuario Señor de Locumba en Tacna. Los nombramientos responden a un proceso de renovación para fortalecer la labor pastoral en regiones estratégicas del país.