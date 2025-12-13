Más de 1500 extranjeros fueron intervenidos durante megaoperativo contra la migración irregular

El Gobierno ejecutó este viernes 12 de diciembre un megaoperativo a nivel nacional, orientado al control del orden interno y la verificación de la situación migratoria de ciudadanos extranjeros en nuestro país.

Más de 1 500 personas fueron intervenidas y trasladadas al cuartel policial Los Cibeles, en el distrito del Rímac. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que la acción contó con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Resultados y cifras de intervención

El operativo, que inició a las 4:00 p.m., permitió verificar la situación de aproximadamente 700 ciudadanos extranjeros en una primera etapa. De este grupo, 99 se encontraban en situación migratoria irregular, según detalló el titular del Interior.

Además, se identificó a otras 90 personas que tenías sus permisos de permanencia próximos a vencer y a 49 extranjeros con requisitorias vigentes, quienes serán puestos a disposición de las autoridades.

Despliegue de autoridades

La jornada fue supervisada por el presidente José Jerí, quien se trasladó al complejo policial Juan Benites Luna en el Rímac. El jefe de Estado estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y los ministros del Interior y de la Producción. El despliegue se ejecutó de manera simultánea en Lima Metropolitana, el Callao y diversas regiones del país.