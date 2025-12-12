Turistas ignoran restricciones y se bañan en lagunas del Parque Nacional Huascarán

Autoridades y especialistas advierten sobre el impacto ambiental y los riesgos para la salud que genera esta práctica prohibida.

Las autoridades ambientales de Áncash encendieron las alertas tras detectar que algunos visitantes nacionales y extranjeros ingresaron y se bañaron en lagunas del Parque Nacional Huascarán, pese a que esta práctica está expresamente prohibida. Los hechos ocurrieron en distintos puntos del área natural protegida, uno de los principales atractivos turísticos de la Cordillera Blanca.

Guardaparques y guías de montaña confirmaron que los infractores descendieron hasta las orillas e incluso nadaron en los cuerpos de agua de origen glaciar. Parte de estas acciones quedó registrada en videos y fotografías difundidas por los propios turistas en redes sociales, donde se restó importancia a las normas de conservación y a los posibles efectos sobre el entorno.

Turismo sin control amenaza ecosistemas frágiles del Huascarán

Especialistas advirtieron que el contacto directo con las lagunas altoandinas altera el equilibrio natural, favorece la erosión de las riberas y contribuye a la contaminación de aguas consideradas entre las más limpias del país. Lagunas emblemáticas como 69, Parón y Llanganuco albergan decenas de especies vinculadas a estos ecosistemas, cuyos ciclos biológicos pueden verse afectados de manera irreversible.

Además del daño ambiental, las autoridades recordaron que ingresar a estas lagunas implica un alto riesgo para la salud, debido a las bajas temperaturas que pueden provocar hipotermia. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) anunció que reforzará la vigilancia y reiteró que el incumplimiento de las normas puede derivar en sanciones y restricciones de acceso. El llamado es a respetar las rutas autorizadas y promover un turismo responsable en un espacio reconocido por la Unesco como Reserva de Biósfera.