Cajamarca: detienen a dos policías por presunto cobro de 5 mil soles de coima a intervenido

Una presunta red de corrupción policial fue desarticulada en Cajamarca, luego de que dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil fueran detenidos por, supuestamente, exigir 5 mil soles a un ciudadano a cambio de no trasladarlo a una comisaría por una presunta requisitoria, según informó personal de inteligencia de la PNP.

El hecho ocurrió en la carretera Cajamarca–Jesús, a la altura del caserío Catan, alrededor de las 10:15 a. m., cuando agentes de la División Regional de Inteligencia, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía Anticorrupción ejecutaron un operativo tras recibir información sobre el presunto cobro ilegal de dinero durante una intervención policial previa en la zona rural.

Los detenidos fueron identificados como el suboficial de primera Jhon Guillermo Salazar Santos y el suboficial de tercera Yeyson Estalith Fustamante Tapia, ambos miembros de la Unidad de Tránsito, además del civil Cristofer Percy Montoya Valdez, quien conducía el vehículo en el que se movilizaban.

INTENTARON DESHACERSE DE LA EVIDENCIA DEL DELITO

Durante el registro del vehículo, las autoridades hallaron una pistola, un revólver, teléfonos celulares y mochilas. La Policía informó que, al notar la presencia del operativo, los intervenidos habrían arrojado los 5 mil soles a los arbustos cercanos, dinero que fue posteriormente ubicado y recuperado en presencia del Ministerio Público.

Los dos efectivos policiales y el civil quedaron a disposición de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca, mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial.

