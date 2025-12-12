Yauyos: pobladores requieren ayuda urgente luego que incendio forestal arrasara pastizales y cultivos

Esta tarde, Wilson García, alcalde del distrito de Viñac, ubicado en la provincia limeña de Yauyos, pidió a las autoridades del Ejecutivo urgente ayuda luego que un incendio forestal arrasara pastizales y cultivos de la jurisdicción.

La autoridad edil, en entrevista con RPP, dijo que el fuego consumió los pastizales de los anexos de Esmeralda y Tambopata, afectando directamente a 45 familias dedicadas por completo a la ganadería, que es su principal sustento.

APOYO URGENTE

Debido a la quema del forraje, el ganado vacuno, ovino y caprino, se ha quedado sin alimento, por lo que piden apoyo urgente al presidente José Jerí, proponen que el gobierno los apoye temporalmente con comida para sus animales.

“En esta ocasión se ha afectado todo lo que es pastos naturales, pinos y eucaliptos. Se ha afectado en un 90 % todo lo que es la alimentación de los ganados, el cual es el único sustento de toda la población”, manifestó el alcalde García.