Gratificación 2025: conoce fecha y normas de pago de este beneficio

La obligación de entregar la gratificación por Navidad entra a su fase final, pues el 15 de diciembre vence el plazo para que las compañías del sector privado efectúen el abono correspondiente. El abogado laboralista Jaime Zegarra recuerda que este beneficio aplica para todos los trabajadores sujetos al régimen laboral privado, cualquiera sea la modalidad contractual, y que la fecha límite no admite acuerdos para postergarla. De no cumplirse, el empleador se expone al pago de intereses y multas impuestas por la autoridad inspectiva.

Régimen general y regímenes especiales: reglas aplicables a cada caso

Zegarra detalla que la gratificación equivale a una remuneración mensual íntegra cuando el trabajador ha laborado todo el semestre. Si el periodo es menor, el pago se calcula de manera proporcional, incorporando conceptos remunerativos como asignación familiar y horas extras cuando se perciben de forma regular. En caso de cese, el empleado mantiene el derecho a una gratificación trunca, que debe ser cancelada junto con la liquidación en un plazo máximo de 48 horas.

El especialista precisa que los regímenes especiales presentan particularidades. En las microempresas no corresponde el pago de gratificación; en las pequeñas empresas, el beneficio se reconoce por el 50% de la remuneración; y en el régimen agrario, este puede incluirse de manera prorrateada en la remuneración diaria o entregarse en julio y diciembre, según el esquema remunerativo pactado. Además, el MTPE recuerda que la persona trabajadora del hogar recibe dos gratificaciones al año, calculadas en función de su remuneración mensual, excluyendo conceptos destinados únicamente a facilitar el desempeño de sus labores.

De acuerdo con Zegarra, el incumplimiento del pago dentro del plazo legal puede derivar en sanciones que, dependiendo del tamaño de la empresa, oscilan entre montos mínimos y multas superiores a los 120 mil soles. Por ello, recomienda a las organizaciones revisar de manera anticipada sus planillas, registros y cálculos, con el fin de evitar contingencias y asegurar una correcta gestión frente a eventuales fiscalizaciones laborales.