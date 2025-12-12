Colapsa techo de un coliseo en Puno: al menos cuatro personas resultaron heridas de consideración

Según primeras informaciones, al menos cuatro trabajadores heridos deja hasta el momento el colapso del techo del coliseo del centro poblado Salcedo, en la región Puno, que se encuentra en construcción.

Los heridos son obreros que estaban acondicionando la cúpula del coliseo, cuando se produjo su desplome por un aparente colapso de las estructuras de la construcción. Se investigan las causas del accidente.

GRAN ALTURA

Inmediatamente los obreros fueron trasladados al Hospital de EsSalud, donde quedaron internados pues presentan lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo, al caer de una gran altura.

La construcción presenta demora, debía concluirse en 2019. El gobernador regional Richard Hancco, había anunciado en marzo de 2025, que la obra estaría terminada a fines de ese año, informa Andina.