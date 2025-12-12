Desarticulan red criminal 'Los Intocables de Huacho': tramitaban licencias de conducir con datos falsos

En un megaoperativo realizado en simultáneo en Huacho, Huaura, Lima y Trujillo, la Policía Nacional detuvo a 13 personas, desarticulando la banda criminal 'Los Intocables de Huacho', dedicada a tramitar licencias de conducir con información falsa.

La red delictiva tramitaba de forma fraudulenta brevetes, sin control, evadiendo los requisitos mínimos para obtención del documento y teniendo como eje central la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima.

PRESENCIAL Y VIRTUAL

Para poder sostener su accionar ilícito, la organización criminal tenía escuelas de manejo y centros médicos a manera de fachada. El Gral. PNP Manuel Loza, reveló que 'Los Intocables de Huacho' tenían dos formas de cobro por sus ilícitos tramites.

"Las modalidades para el trámite era presencial y la otra virtual. Cobraban entre S/ 2 500 a S/ 4 500 de acuerdo a la condición económica del cliente y S/ 4 500 a S/ 8000 cuando no podían ir a realizar los trámites, que en realidad era una formalidad", dijo.